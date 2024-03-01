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Zara готується до повернення в Україну, - FT

1 березня, 2024 п'ятниця
08:45
Економіка Zara

Іспанський ритейлер, найбільший у світі модний холдинг за обсягами продажів, готується до відкриття магазинів в Україні після їх закриття з початком повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що іспанська компанія Inditex, власник Zara, повідомив місцевим орендодавцям, що повернеться в Україну на початку квітня.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів.

Таке рішення прийнято на тлі того, як українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали власника холдингу питаннями про те, коли він відновить роботу магазинів в Україні.

  • 15 жовтня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, можуть повернутися. Зокрема йдеться про Ikea, H&M та Zara 
Теги:
Світ
Україна
Війна з Росією
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