Zara готується до повернення в Україну, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що іспанська компанія Inditex, власник Zara, повідомив місцевим орендодавцям, що повернеться в Україну на початку квітня.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів.

Таке рішення прийнято на тлі того, як українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали власника холдингу питаннями про те, коли він відновить роботу магазинів в Україні.