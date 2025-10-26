Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса

Про це в етері Еспресо розповів інвестиційний банкір, фінансовий аналітик Сергій Фурса.

"Криза 2014 року відбулась саме тому, що у 2012-2013 роках фанатично утримували гривню по вісім. Це була ознака стабільності. У Януковича справи йшли погано, а от курс гривні до долара був стабільний. Втім, тоді бізнес просто задушили, все було вичавлено з країни, але лише щоб утримувати гривню. Однак, якби в тій ситуації відбулась нормальна й природна девальвація, то курс був би 10 грн за $1. Тому те, що робили тоді, точно не правильно", - пояснив Фурса.

Аналітик зауважив, що у порівнянні з 2014 роком, коли резерви Національного банку України були вичерпані, сьогодні ці резерви мають рекордний рівень і будуть тільки зростати.

"У нас під час війни в принципі немає якогось економічно обґрунтованого курсу гривні. Його не існує. Різниця з поточним курсом на 10% так само економічно не обґрунтована і підтримувалася б Нацбанком, бо ж триває війна. Під час війни всі бажають втекти з країни, в тому числі й гроші. Будь-який курс зараз не був би ринковим. Саме тому зміна курсу на 10% щороку не змінить ситуацію з тим, що курс гривні буде ринковим. Якщо порівнювати з 2014 роком, то зараз резерви Національного банку на рекордному рівні й вони за прогнозами будуть зростати. Особливо, якщо ми отримаємо репараційний кредит і не буде проблем із зовнішнім фінансуванням, то з резервами Нацбанку теж не буде жодних проблем", - додав він.

18 жовтня у Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями повідомили, що М іжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України, щоб той девальвував валюту країни, яка страждає від війни. Ця пропозиція ризикує викликати напруженість у Києві напередодні вирішальних переговорів щодо нового пакету кредитів



