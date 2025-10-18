МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg

МВФ наголошує на перевагах девальвації гривні контрольованими темпами як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення бюджетних доходів, деномінованих у місцевій валюті, повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями.

"Але посадовці Національного банку України чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв", - повідомили співбесідники видання на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за зачиненими дверима.

"Розрив в економічній політиці становить потенційний ризик, оскільки Україна прагне отримати новий пакет кредитів від вашингтонського кредитора, враховуючи, що війна з Росією триває вже четвертий рік. Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів за програмою МВФ, узгодженою у 2023 році, і зараз обидві сторони ведуть переговори щодо нового пакету, який може скласти 8 мільярдів доларів", - наголошує Bloomberg.

Перемовини продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні цього тижня, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця. Директор-керівник Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

Чому НБУ проти девальвації гривні

За словами джерел, представники Національного банку неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, сказали вони, тоді як девальвація також може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку безпеки.

Окрім цього, будуть мати місце політичні наслідки. Українська влада давно побоюється девальвації, а громадськість чутлива до цінових коливань, спричинених фінансовими кризами, що передують війні з Росією. Оскільки війна не минає, а втома зростає, політичні лідери неохоче погодяться на такий крок.

Своєю чергою НБУ відмовився від коментарів через період мовчання перед рішенням щодо процентної ставки наступного тижня. МВФ теж відмовився від коментарів.

НБУ та курс валют

Центральний банк України призупинив режим плаваючого обмінного курсу гривні щодо долара на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, намагаючись запобігти падінню гривні, коли російські війська починали вторгнення.

Після того, як МВФ два роки тому завершив розробку пакету допомоги, Національний банк дозволив обмінному курсу коливатися у вузькому діапазоні. З того часу гривня впала приблизно на 13% відносно долара США, підсумовує Bloomberg.