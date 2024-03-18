​Засіяти 12 млн гектарів: у Всеукраїнській аграрній раді назвали проблему українських виробників

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері телеканалу "Еспресо".

"В цілому, під час весняного сезону планується засіяти близько 12 млн гектарів. Все буде залежати від категорії готовності. Можливо буде часткове зменшення, в межах 500-600 тис. гектарів, бо немає фінансування і не вистачає людей. Більшість зараз на фронті, мобілізація продовжується. Відповідно, справлятися лише з власними ресурсами вже немає можливості, це також буде впливати на хід робіт", - зазначив він.

За його словами, майбутнє для експорту української продукції позитивне, але є певні проблеми для українських виробників.

"Збільшується море, логістика знову переключається на порти Великої Одеси, як у довоєнний період часу. Добре, якщо будемо розширяти портову інфраструктуру і за рахунок інших частин. Тобто, сигнал для того, щоб сіяти є. Проблема в тому, що в аграріїв немає фінансування, відсутні обігові кошти. Це буде впливати на кількість і якість внесених добрив, насіння, а отже на кількість оброблених полів, щоб виростити певну продукцію. Питання з експортом є складним для прикордонних територій, зокрема для тих, що межують з європейськими сусідами. Вони почали більше застосовувати об'їзні шляхи через Словаччину, Угорщину, Румунію. Водночас, це також додаткові фінансові проблеми", - сказав Марчук.