Застосунок ПриватБанку не працюватиме вночі

Про це повідомляє офіційний фейсбук ПриватБанку.

Вказано, що поповнення мобільного та перекази в застосунку та web-версії Приват24 будуть недоступні з 0:00 до 5:00 ранку.

"Зазвичай регламентні роботи ми проводимо вночі, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей час ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - йдеться у повідомленні.