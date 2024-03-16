Застосунок ПриватБанку не працюватиме вночі
У ніч на неділю, 17 березня, застосунок та web-версія Приват24 не працюватимуть через регламентні роботи
Про це повідомляє офіційний фейсбук ПриватБанку.
Вказано, що поповнення мобільного та перекази в застосунку та web-версії Приват24 будуть недоступні з 0:00 до 5:00 ранку.
"Зазвичай регламентні роботи ми проводимо вночі, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей час ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - йдеться у повідомленні.
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