Заступник міністра сільського господарства Польщі – Зеленському: зосередьтеся на своїй політиці

Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News.

Коментуючи дії фермерів на кордоні з Україною, заступник міністра сказав, що влада не планує заглушити протест, а хоче розв'язати проблему.

"Масштаби протестів не лякають, вони показують грандіозність проблем. Якби роками все йшло добре, його б не було", - сказав Колодзейчак і додав, що "теж розчарований тим, що відбувається".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи має бути фермерам соромно за те, що висипали українське зерно з вагона, чиновник сказав: "Ні". Він пояснив, що такі дії свідчать про масштаби невдоволення в польських селах, яке було спричинене поганою аграрною політикою протягом багатьох років.

"Ви думаєте, якби селянин не мав проблем і був заможним, він би вийшов на вулицю і розніс зерно?" - сказав заступник міністра.

Він наголосив, що уряд Польщі може запровадити додаткові обмеження на сільськогосподарську продукцію з України. При цьому Колодзейчак вважає дивними погрози України запровадити ембарго на продукцію з Польщі.

"Це також акція, яка наочно показує, що сьогодні робить Україна. Я говорю ясно, я адресував слова президенту Зеленському: зосередьтеся на своїй політиці, у вас також є проблеми у вашій країні", – заявив заступник міністра.