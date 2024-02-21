Заступник міністра сільського господарства Польщі – Зеленському: зосередьтеся на своїй політиці
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак переконаний, що фермерам не має бути соромно за те, що висипали українське зерно з вагона
Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News.
Коментуючи дії фермерів на кордоні з Україною, заступник міністра сказав, що влада не планує заглушити протест, а хоче розв'язати проблему.
"Масштаби протестів не лякають, вони показують грандіозність проблем. Якби роками все йшло добре, його б не було", - сказав Колодзейчак і додав, що "теж розчарований тим, що відбувається".
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи має бути фермерам соромно за те, що висипали українське зерно з вагона, чиновник сказав: "Ні". Він пояснив, що такі дії свідчать про масштаби невдоволення в польських селах, яке було спричинене поганою аграрною політикою протягом багатьох років.
"Ви думаєте, якби селянин не мав проблем і був заможним, він би вийшов на вулицю і розніс зерно?" - сказав заступник міністра.
Він наголосив, що уряд Польщі може запровадити додаткові обмеження на сільськогосподарську продукцію з України. При цьому Колодзейчак вважає дивними погрози України запровадити ембарго на продукцію з Польщі.
"Це також акція, яка наочно показує, що сьогодні робить Україна. Я говорю ясно, я адресував слова президенту Зеленському: зосередьтеся на своїй політиці, у вас також є проблеми у вашій країні", – заявив заступник міністра.
- Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич попросила пробачення в українців за те, що поляки чинять на кордоні, та назвала їхні дії ганебними.
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