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Пробачте, дорогі українські Друзі, – генконсулка Польщі у Львові про ситуацію на кордоні

21 лютого, 2024 середа
11:53
Суспільство Еліза Дзвонкевич

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич попросила пробачення в українців за те, що поляки чинять на кордоні, та назвала їхні дії ганебними

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я не можу більше мовчати. Із любові до власної Батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих дій на польсько-українському кордоні, які ганьблять Польщу. Пробачте, дорогі українські Друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх Співвітчизників", – написала Еліза Дзвонкевич.

Вона пригадала момент, коли підлітком дізналася про те, як під час Варшавського повстання росіяни, що стояли на правому березі Вісли, у 1944 році не дозволили приземлитися літакам союзників для дозаправки. Ці літаки везли допомогу воюючій Варшаві й через відмову у можливості дозаправки змушені були хаотично викидати її на околицях Варшави. Тоді допомога, призначена повстанцям, потрапляла в руки німців.

"Тоді, як підлітка, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як інший народ стікає кров'ю... що ми, поляки, ніколи б так не вчинили. А що сьогодні роблять "польські" фермери та перевізники? Я не вірю, що це поляки… Справжній поляк ніколи б не завдав удару в спину сусідам, які борються за свободу. Не йдеться про вимоги, йдеться про форму протесту. Ганьба та сором. Я прошу вибачення в України, яка бореться, вибачте", – каже генконсулка.

Свій допис вона проілюструвала картиною української художниці Олени Папки.

"Цю картину мені подарувала молода українська художниця на знак вдячності за допомогу, яку поляки надали українцям після початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ. На картині зображені сестри Польща та Україна в ніжних обіймах. Чому ми все це руйнуємо?" – запитує Еліза Дзвонкевич.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Польща
Львів
Війна з Росією
фермери
акції протестів
Блокування кордону
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