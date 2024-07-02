Завдяки закупівлям через Prozorro Market Україна заощадила за пів року 1,3 млрд грн

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Від січня цього року через Prozorro Market було укладено 29 тис. угод на придбання товарів, загальна вартість яких становить 9 млрд грн. Зокрема, за 6 місяців каталогом скористались 6 тис. замовників.

Наголошується, що Prozorro Market функціонує за прикладом інтернет-магазину для закупівель за кошти платників податків. Зазначено, що замовники у цьому півріччі найчастіше купували продукти харчування, паливо, а також безпілотні літальні апарати.

"Замовник може зайти у систему через один з електронних майданчиків, обрати необхідний товар та оголосити процедуру в декілька кліків. У середньому, закупівля через електронний каталог триває 9 днів – втричі швидше, ніж при відкритих торгах на Prozorro", - додають у Мінекономіки.