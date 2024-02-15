Зеленський доручив Шмигалю терміново обговорити ситуацію на кордоні з польським колегою
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново провести переговори з його польським колегою Дональдом Туском щодо ситуації на кордоні
Про це він сказав у вечірньому зверненні у четвер, 15 лютого.
"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще", - зауважив Зеленський.
Він вважає, що Україна разом з Польщею мають визначити спільне ставлення до імпорту зерна РФ та іншого російського імпорту до країн Європи, аби захистити суспільства двох країн, зокрема українських та польських фермерів.
"І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", - підкреслив Зеленський.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- У Мінагрополітики відреагували на знищення зерна у Польщі, а в Центрі протидії дезінформації розповіли, хто стоїть за провокацією з українським зерном на кордоні.
- 12 лютого повідомлялося, що в Польщі прагнуть провести перевірки всього українського зерна на кордоні.
- 13 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за розсипане зерно на кордоні з Україною, а прокуратура відкрила провадження.
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