Зеленський доручив Шмигалю терміново обговорити ситуацію на кордоні з польським колегою

Про це він сказав у вечірньому зверненні у четвер, 15 лютого.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще", - зауважив Зеленський.

Він вважає, що Україна разом з Польщею мають визначити спільне ставлення до імпорту зерна РФ та іншого російського імпорту до країн Європи, аби захистити суспільства двох країн, зокрема українських та польських фермерів.

"І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", - підкреслив Зеленський.