Зеленський назвав ратифіковану ВР угоду про копалини основою для безпекової взаємодії зі США

Про це він написав у telegram.

"Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток", - підкреслив президент.

Він також зауважив, що текст ратифікаційного закону незабаром надішлють в його Офіс: юридичні процедури будуть завершені, після чого розпочнеться створення фонду.

"Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами", - заявив Зеленський.