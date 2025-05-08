Зеленський назвав ратифіковану ВР угоду про копалини основою для безпекової взаємодії зі США
Коментуючи ратифікований ВР документ про корисні копалини, президент Володимир Зеленський заявив, що такої перспективної економічної угоди у відносинах України та США ще не було
Про це він написав у telegram.
"Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток", - підкреслив президент.
Він також зауважив, що текст ратифікаційного закону незабаром надішлють в його Офіс: юридичні процедури будуть завершені, після чого розпочнеться створення фонду.
"Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами", - заявив Зеленський.
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