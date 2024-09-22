Зеленський підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11131 про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
Зазначається, що новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку.
Що передбачає законопроєкт?
Документ передбачає відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Винятком є ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії.
Також передбачено розширення напрямів використання залишків коштів органів місцевого самоврядування – погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року.
Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик тощо.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе