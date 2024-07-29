Зеленський заявив про "чіткі завдання урядовцям" у питаннях енергетики та їхню персональну відповідальність

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 29 липня.

"Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики, урядовці мають чіткі завдання і відповідальність там персональна", – сказав він.

Зеленський додав, що вже зараз, улітку, триває підготовка до проходження зими.

Сирський і командувачі мають представити оновлену структуру роботи систем ППО й нові запити для партнерів

Окрім того, за словами Зеленського, під час наради він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського, зокрема щодо протиповітряної оборони.

"Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року. Була доповідь генерала Гнатова щодо захисту сходу нашої країни, наших дій, наших бойових можливостей", – додав Зеленський.

На Полтавщині президент зустрівся з підприємцями в межах платформи "Зроблено в Україні", що включає, зокрема, й оборонні виробництва. Він зазначив, що державні замовлення буде збільшено, "Сьогодні є підписані контракти. Вся наша українська продукція – і військова, і цивільна, – кожне робоче місце – усе це допомагає Україні вистояти", – додав Зеленський.