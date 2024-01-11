Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Жеваго: уряд має розвивати логістичні шляхи для експорту продукції
Ексклюзив

Жеваго: уряд має розвивати логістичні шляхи для експорту продукції

11 січня, 2024 четвер
20:55
Економіка Костянтин Жеваго

Інвестор, підприємець, меценат Костянтин Жеваго зазначив, що висока вартість логістики вбиває конкурентоспроможність українського експорту

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повинні розвивати якомога ефективніші й дешеві логістичні маршрути. Тому що вся логістика коштує багато грошей. І це собівартість і конкурентоспроможність нашої продукції. Ми можемо розвивати залізницю, порти, великі порти, які можуть приймати величезні океанські човни й судна. Ми повинні саме це все розвивати. І саме уряд, який обраний народом, який отримує заробітну плату від платників податків, від народу України, має цьому приділяти увагу. На жаль, у Кабміні залишилося дуже мало фахівців. Натомість в уряді багато некомпетентних людей, які останні два роки не звертають на це уваги", - зауважив підприємець.

За словами Жеваго, потрібні конкурентоспроможні тарифи в наших величезних портах, а вони сьогодні такими не є.

"Вартість послуг у портах Одеси у два рази вища, ніж у портах Туреччини, Канади. У півтора раза вища, ніж у США, у три рази - ніж у Китаю. Як можна конкурувати в таких умовах? Як можна більше експортувати, що потрібно нашій економіці, коли в нас неконкурентоспроможна логістика", - пояснив Жеваго.

Підприємець також додав, що вже 15 років ми говоримо про те, що потрібно лібералізувати залізницю.

"Така ж ситуація і на залізниці, де ми багато чого маємо. У 2017 році, коли ми підписували асоціацію з Європейською спільнотою, було зобов'язання до 2023 року лібералізувати залізницю. Допустити приватних власників, щоб вони перевозили продукцію своїми локомотивами в мережі Укрзалізниці. Висока вартість логістики вбиває експорт, вбиває нашу конкурентоспроможність, робочі місця в Україні, податки. Уряд має дивитися на ці речі, на порти, залізницю, рухомий склад. На те, що може збільшувати експорт нашої країни", - підсумував Жеваго.

 *Костянтин Жеваго є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"

Новини
Світ
Україна
податки
Війна з Росією
Костянтин Жеваго
уряд Шмигаля
Читайте також:
аеродром в росії
9 січня, 2024 вiвторок
У РФ пілоти аеродрому, які вилітають обстрілювати Україну, залишились без опалення
Мобілізація, повістки
10 січня, 2024 середа
Ми бавимося в імітацію мобілізації, - військовослужбовець ЗСУ
окупанти
11 січня, 2024 четвер
У ГУР назвали чисельність сухопутних військ РФ на території України
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.25
    Купівля 38.25
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 42.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 січня
21:37
Дмитро Медведєв
Удари західними ракетами по РФ: Медведєв повернувся до ядерного шантажу України
21:14
Оксана Грудзинська
Художниця Оксана Грудзинська пішла з життя у віці 100 років
21:10
Зеленський
Просто було чим: Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою знищили 26 вертольотів і 12 літаків
20:48
санкції проти Росії
США ввели нові санкції проти ВПК та міноборони Росії
20:46
ЗСУ взимку
Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:38
Артем Прима та Дмитро Підручний (праворуч)
Біатлон: Україна показала найгірший результат за 5 років у чоловічій естафеті на КС
20:14
Роберт Фіцо
Не варто шукати компромісу з агресором: посол України відреагував на заклик Фіцо нормалізувати стосунки з РФ
20:07
OPINION
Михайло Косів
Про історичне безпам'ятство
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 687-го дня війни: Білий дім готовий віддати Україні російські мільярди, а на Харківщині ЗСУ утворили звалище зі знищеної російської техніки
19:35
Рустем Умєров
Умєров повідомив про готовність нової редакції мобілізаційного законопроекту
19:16
На фото: Василь Козарь
Режисером шоу дружини Пєскова Навки виявився український хореограф Козарь
19:14
електроенергія
На 716 млн грн збитків: НАБУ і САП викрили схему привласнення електроенергії Укренерго
19:08
Ексклюзив
Діти, евакуація
Поліція Донеччини закликає цивільне населення тимчасово виїхати
19:06
ракетні системи США
Міноборони США не змогло прозвітувати лише про 2% зброї, наданої Україні з 2014 року, - звіт Пентагону
19:02
Утримували 50 людей у трудовому рабстві: у Дніпрі затримали 4 чоловіків за підозрою у торгівлі людьми
18:58
Володимир Зеленський
Витримати 2024 рік - не дати заморозити війну та не дозволити РФ стати потужною, - Зеленський
18:30
Огляд
обмін полоненними, полон
Полонені воїни, які у 2024 році повернулись з російської неволі: 9 історій життя незламних захисників
18:29
Ексклюзив
Дана Ярова
Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери
18:22
Оновлено
Едгарс Рінкевичс та Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Латвії: президент Рінкевичс анонсував пакет військової допомоги Україні
18:21
на фото: Костін
Використання ракет КНДР в Україні: Костін заявив про перші докази
18:18
Світовий банк
Світовий банк виділив для України майже $1 млрд на відновлення приватного сектора
18:15
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав
18:01
антиурядовий протест у Варшаві
У Варшаві відбувся антиурядовий протест, організований партією ПіС
18:00
OPINION
Владислав Фрасинюк
Східний кордон Польщі — це кордон ганьби
17:57
На фото: Кадр з фільму "Фотофобія"
До програми міжнародного кінофестивалю у Швеції потрапили 4 українських фільми
17:57
Окупанти
Сирський заявив про спробу підготовки РФ до наступу на Часів Яр
17:49
Бронежилет для військовослужбовиць від компанії "Темп – 3000"
Випробування тривали три місяці: Міноборони затвердило ще один зразок бронежилета для військовослужбовиць
17:42
Ексклюзив
окупанти
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
17:37
Обстріл Харкова 11.01.2024
Синєгубов про обстріл Харкова 10 січня: "Це були ракети не російського виробництва"
17:28
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Аби ізолювати Іран та його прихильників, Ізраїль має зблизитися з арабськими країнами, - Блінкен
17:23
Оновлено
На фото: Instagram видалив акаунт "Меморіалу"
Meta відновила Instagram-акаунти "Меморіалу" з історіями понад 5 тис. вбитих росіянами людей
17:19
Молдова
Україна та Молдова запустили спільний митний контроль на одному з пунктів пропуску
17:14
електроенергія
Укренерго отримає понад 4 млрд грн на будівництво нових енергооб'єктів
16:51
Окупанти, кримінал, росіяни
Дипломи видають кожному охочому: окупанти на ТОТ агітують молодь до навчання в псевдоуніверситетах, - Спротив
16:41
Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни
16:34
експрезидент-втікач Віктор Янукович
В Україні повідомили підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям Януковича
16:24
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
В суспільстві склався стереотип, що законопроєкт про мобілізацію є репресивним, - політолог Цибулько
16:12
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
Ferrexpo відзвітувала про результати роботи за 2023 рік
16:03
Тейлор Свіфт
Процитувавши її пісню: Пентагон заперечив, що Тейлор Свіфт - їхня агентка
16:00
OPINION
Олена Солодовнікова
Що заважає суспільству почути вдів військових?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV