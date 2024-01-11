Жеваго: уряд має розвивати логістичні шляхи для експорту продукції

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повинні розвивати якомога ефективніші й дешеві логістичні маршрути. Тому що вся логістика коштує багато грошей. І це собівартість і конкурентоспроможність нашої продукції. Ми можемо розвивати залізницю, порти, великі порти, які можуть приймати величезні океанські човни й судна. Ми повинні саме це все розвивати. І саме уряд, який обраний народом, який отримує заробітну плату від платників податків, від народу України, має цьому приділяти увагу. На жаль, у Кабміні залишилося дуже мало фахівців. Натомість в уряді багато некомпетентних людей, які останні два роки не звертають на це уваги", - зауважив підприємець.

За словами Жеваго, потрібні конкурентоспроможні тарифи в наших величезних портах, а вони сьогодні такими не є.

"Вартість послуг у портах Одеси у два рази вища, ніж у портах Туреччини, Канади. У півтора раза вища, ніж у США, у три рази - ніж у Китаю. Як можна конкурувати в таких умовах? Як можна більше експортувати, що потрібно нашій економіці, коли в нас неконкурентоспроможна логістика", - пояснив Жеваго.

Підприємець також додав, що вже 15 років ми говоримо про те, що потрібно лібералізувати залізницю.

"Така ж ситуація і на залізниці, де ми багато чого маємо. У 2017 році, коли ми підписували асоціацію з Європейською спільнотою, було зобов'язання до 2023 року лібералізувати залізницю. Допустити приватних власників, щоб вони перевозили продукцію своїми локомотивами в мережі Укрзалізниці. Висока вартість логістики вбиває експорт, вбиває нашу конкурентоспроможність, робочі місця в Україні, податки. Уряд має дивитися на ці речі, на порти, залізницю, рухомий склад. На те, що може збільшувати експорт нашої країни", - підсумував Жеваго.