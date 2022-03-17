Економіку Росії вже спіткав моральний дефолт, формальний великого значення не має, - Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що в Росії вже відбувся моральний дефолт, який є дуже важливим для економіки
Експерт розповів про це в ефірі Еспресо.TV.
"Повідомлення про дефолт на Росії поки що немає, але немає також повідомлення, що гроші дійшли до інвесторів. Поки що треба почекати. Але по правді, не важливо, відбувся вчора дефолт чи ні, адже всі наслідки дефолту в російській економіці вже є", - зазначив Фурса.
Інвестиційний банкір навів приклади таких наслідків: коли з країни шалено тікає бізнес, коли є девальвація, розпочинається інфляція й прогнозується значне падіння економіки в результаті банкрутства і закриття багатьох підприємств.
"Цей процес у російській економіці вже розпочався. Чи буде формальний дефолт, чи його не буде - не так важливо. Адже вже відбувся моральний дефолт, а для економіки це дуже-дуже важливо", - зауважив Сергій Фурса.
- Нагадаємо, аналітик Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд вважає, що санкції на всі енергоносії РФ змогли б повністю зупинити фінансування війни проти України для Путіна.
- 15 березня ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.
- В рамках четвертого пакету санкцій ЄС посилив обмежувальні заходи проти осіб та установ у РФ, що були причетними до злочинних дій російської влади.
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