Ексчемпіон світу погодився на бій з Ломаченком
Колишній чемпіон світу Річард Коммі з Гани погодився зустрітися з українцем Василем Ломаченком
Про це заявив тренер ганця Андре Розьє у інтерв'ю AB BOXING NEWS.
За його словами, Коммі готовий до зустрічі з Ломаченком.
"Це фантастичний виклик зі стратегічної точки зору. Ми повністю готові до нього. Ми чекаємо можливості опинитися в титульній гонці", - сказав Розьє.
Раніше промоутер українця Боб Арум назвав Річарда Коммі головним претендентом на бій з Василем Ломаченком, який заплановано на 11 грудня.
У 2019 році у ганця титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг) відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, 4 серпня Боб Арум заявив, що наступним суперником Василя Ломаченка може стати Річард Коммі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.53Продаж 31.91
- Актуальне
- Важливе