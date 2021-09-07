Ексчемпіон світу погодився на бій з Ломаченком

Про це заявив тренер ганця Андре Розьє у інтерв'ю AB BOXING NEWS.

За його словами, Коммі готовий до зустрічі з Ломаченком.

"Це фантастичний виклик зі стратегічної точки зору. Ми повністю готові до нього. Ми чекаємо можливості опинитися в титульній гонці", - сказав Розьє.

Раніше промоутер українця Боб Арум назвав Річарда Коммі головним претендентом на бій з Василем Ломаченком, який заплановано на 11 грудня.

У 2019 році у ганця титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг) відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

