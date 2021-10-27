Ексчемпіон світу порадив Джошуа найняти тренера, який здасть усі секрети Усика
Канадський боксер Бермейн Стіверн порадив Ентоні Джошуа найняти для підготовки до реваншу з Олександром Усиком колишнього тренера українця - Джеймса Алі Башира зі США
Про це він заявив у інтерв'ю каналу BWTM SPORTS & GAMING в YouTube.
За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ентоні Джошуа варто звернутися до Джеймса Алі Башира, або Шугар Хілла Стюарда, які працювали у команді легендарного американського тренера Емануеля Стюарда.
"На місці Джошуа я пішов би до Алі Башира. Якби ви назвали Шугара Хілла Стюарда, то це та сама компанія, той самий конвеєр. Їхнє коріння – Емануель Стюард. Алі Башир та Шугар Хілл – просто гілки на дереві. Це перевірено. Джошуа краще почуватиметься зі знаменитим тренером. Так він почуватиметься безпечніше", - сказав Бермейн Стіверн, який володів титулом WBC у 2014 - 2015 роках та втратив його у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Джеймс Алі Башир у 2016 році привів Олександра Усика до чемпіонського титулу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.
Емануель Стюард тренував іншого українського боксера - Володимира Кличка. Шугар Хілл Стюард є його племінником та працює в команді нинішнього чемпіона світу WBC - британця Тайсона Ф'юрі.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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20 жовтня повідомлялося, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.
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