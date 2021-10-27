Ексчемпіон світу порадив Джошуа найняти тренера, який здасть усі секрети Усика

Про це він заявив у інтерв'ю каналу BWTM SPORTS & GAMING в YouTube.

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ентоні Джошуа варто звернутися до Джеймса Алі Башира, або Шугар Хілла Стюарда, які працювали у команді легендарного американського тренера Емануеля Стюарда.

"На місці Джошуа я пішов би до Алі Башира. Якби ви назвали Шугара Хілла Стюарда, то це та сама компанія, той самий конвеєр. Їхнє коріння – Емануель Стюард. Алі Башир та Шугар Хілл – просто гілки на дереві. Це перевірено. Джошуа краще почуватиметься зі знаменитим тренером. Так він почуватиметься безпечніше", - сказав Бермейн Стіверн, який володів титулом WBC у 2014 - 2015 роках та втратив його у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Джеймс Алі Башир у 2016 році привів Олександра Усика до чемпіонського титулу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.

Емануель Стюард тренував іншого українського боксера - Володимира Кличка. Шугар Хілл Стюард є його племінником та працює в команді нинішнього чемпіона світу WBC - британця Тайсона Ф'юрі.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



20 жовтня повідомлялося, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.

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