Про це інформує Служба безпеки України.

Як повідомляє СБУ, зловмисник підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення псевдореспубліки у межах Миколаївщини.

У чоловіка під час обшуку вилучили документи, згідно з якими Миколаївська область повинна була б заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України та проголосити себе "МНР".

Після цього відповідно до розробленого плану Миколаївщина мала перейти на російську мову та отримати власні "герб, прапор і гімн".

Зазначається, що існування квазіреспубліки у документах планувалося виключно на період "спеціальної військової операції". Опісля псевдоутворення клопотало би про включення до складу Росії.

Окупанти пообіцяли зраднику одну з керівних посад у разі захоплення області.

Зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Тривають слідчі дії.

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