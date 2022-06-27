Готував "Миколаївську народну республіку": ексдепутату міськради Миколаєва оголосили підозру в держзраді
За завданням спецслужб Росії, зловмисник розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка у майбутньому мала б "приєднатися" до складу РФ
Про це інформує Служба безпеки України.
Як повідомляє СБУ, зловмисник підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення псевдореспубліки у межах Миколаївщини.
У чоловіка під час обшуку вилучили документи, згідно з якими Миколаївська область повинна була б заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України та проголосити себе "МНР".
Після цього відповідно до розробленого плану Миколаївщина мала перейти на російську мову та отримати власні "герб, прапор і гімн".
Зазначається, що існування квазіреспубліки у документах планувалося виключно на період "спеціальної військової операції". Опісля псевдоутворення клопотало би про включення до складу Росії.
Окупанти пообіцяли зраднику одну з керівних посад у разі захоплення області.
Зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.
Тривають слідчі дії.
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