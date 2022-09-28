Про це повідомляє російське пропагандистське видання РІА Новини Спорт.

Батько ексфутболіста збірної Росії Рінат Білялетдінов розповів, що його син "проходив військову службу, але вона була специфічною зі спортивним ухилом".

"Дініяр справді отримав повістку. Складно говорити про емоції, тому що він не служив, хоча проходив військову службу, але вона була специфічною зі спортивним ухилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він склав присягу, але служив по спортивній лінії. Закон все-таки каже — призивати людей до 35 років, а йому 37, тому тут якась нестикування. Зараз будемо з'ясовувати, чи правильна це повістка, чи її надіслали рано. Будь-яке може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді запитувати не треба. А поки президент встановив часткову, все має бути згідно із законом", - сказав Рінат Білялетдінов.

Дініяр Білялетдінов відомий футбольним фанатам грою за російські "Спартак", "Локомотив", "Анжи", "Торпедо" і "Рубін". Грав за англійський "Евертон" та литовський "Тракай".

Білялетдінов - чемпіон та володар Кубка Росії, бронзовий призер Євро-2008 у складі збірної Росії.

За збірну Росії півзахисник провів 46 матчів і забив 6 голів.

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