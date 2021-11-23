Ексфутболіст збірної України продовжив контракт з російським клубом
Центральний захисник Іван Ордець продовжив контракт із московським "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Ордець продовжив контракт із "Динамо" до кінця сезону-2023/24. В угоді також прописано можливість продовження угоди ще на один рік.
"Радий залишатися частиною великої родини. Тільки вперед", - написав Іван Ордець у соцмережах.
29-річний Іван Ордець всю дорослу кар'єру провів у "Шахтарі". У сезоні 2013/14 виступав в оренді в "Маріуполі".
У 2019 році Ордець безкоштовно перейшов зі "Шахтаря" у московське "Динамо".
У складі збірної України зіграв 12 матчів та забив 1 гол. Після переїзду в Росію у національну команду не викликається.
- У червні 2019-му московське "Динамо" оголосила про трансфер Івана Ордеця.
- 23 червня ексзахисник збірної України Іван Ордець зізнався, що не шкодує про свій трансфер у московське "Динамо".
- 2 липня український захисник московського "Динамо" Іван Ордець розповів, що хоче аби відбувся матч Україна - Росія.
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