Ексфутболіст збірної України продовжив контракт з російським клубом

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Ордець продовжив контракт із "Динамо" до кінця сезону-2023/24. В угоді також прописано можливість продовження угоди ще на один рік.



"Радий залишатися частиною великої родини. Тільки вперед", - написав Іван Ордець у соцмережах.

29-річний Іван Ордець всю дорослу кар'єру провів у "Шахтарі". У сезоні 2013/14 виступав в оренді в "Маріуполі".



У 2019 році Ордець безкоштовно перейшов зі "Шахтаря" у московське "Динамо".



У складі збірної України зіграв 12 матчів та забив 1 гол. Після переїзду в Росію у національну команду не викликається.

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