Ексглаву МЗС Китаю усунули з посади через позашлюбну дитину в США, - WSJ
Причиною усунення з посади колишнього міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана міг стати роман та позашлюбна дитина у США
Про це пише WSJ, передає Reuters.
Власні джерела видання повідомляють, що наразі Цінь Ган співпрацює зі слідством, яке проводить розслідування аби з'ясувати, чи скомпрометувала така поведінка національну безпеку Китаю.
Зазначається, що внутрішнє розслідування Комуністичної партії виявило, що ексміністр був залучений у цю справу протягом усього свого перебування на посаді посла Китаю в Сполучених Штатах. Два джерела повідомили, що роман призвів до народження дитини в США.
Речниця МЗС Китаю Мао Нін зазначила, що їй нічого не відомо з цього приводу.
"Щодо призначення та звільнення міністра закордонних справ Китаю - китайська сторона оприлюднила інформацію раніше, і я не знаю про інші дані, які ви згадали", - сказала вона.
- У липні 2023 року очільник китайського МЗС Цінь Ган місяць не зʼявлявся у публічному просторі, однією з причин цього міг бути таємний роман та позашлюбна дитина.
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