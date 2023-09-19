Ексглаву МЗС Китаю усунули з посади через позашлюбну дитину в США, - WSJ

Про це пише WSJ, передає Reuters.

Власні джерела видання повідомляють, що наразі Цінь Ган співпрацює зі слідством, яке проводить розслідування аби з'ясувати, чи скомпрометувала така поведінка національну безпеку Китаю.

Зазначається, що внутрішнє розслідування Комуністичної партії виявило, що ексміністр був залучений у цю справу протягом усього свого перебування на посаді посла Китаю в Сполучених Штатах. Два джерела повідомили, що роман призвів до народження дитини в США.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін зазначила, що їй нічого не відомо з цього приводу.

"Щодо призначення та звільнення міністра закордонних справ Китаю - китайська сторона оприлюднила інформацію раніше, і я не знаю про інші дані, які ви згадали", - сказала вона.