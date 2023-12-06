Ексголова МЗС Китаю Цінь Ган помер у госпіталі в Пекіні. Причиною смерті могли стати катування або самогубство, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на джерела, наближені до високопоставлених китайських.

За інформацією джерел, Цінь Ган, який проходив лікування у пекінському військовому госпіталі, міг скоїти самогубство або померти внаслідок тортур.

Ексголова МЗС Китаю перестав з'являтися на публіці з 25 червня. Тоді він провів переговори в'єтнамським колегою Буй Тхань Шоном, міністром закордонних справ Шрі-Ланки Алі Сабрі, а також заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком. Через місяць після цієї зустрічі Гана відправили у відставку та призначили на його посаду Ван І, який керував МЗС Китаю із 2013 по 2022 рік.

Як стверджують джерела, зникнення та подальше усунення міністра могли бути пов'язані з візитом Руденка до Пекіна. Під час цієї поїздки заступник глави МЗС РФ нібито передав Сі Цзіньпіну інформацію, що Цінь Ган та родичі кількох високопосадовців передавали "ядерні секрети" Китаю спецслужбам країн Заходу.