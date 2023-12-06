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Головна Світ Ексголова МЗС Китаю Цінь Ган помер у госпіталі в Пекіні. Причиною смерті могли стати катування або самогубство, - Politico

Ексголова МЗС Китаю Цінь Ган помер у госпіталі в Пекіні. Причиною смерті могли стати катування або самогубство, - Politico

6 грудня, 2023 середа
18:51
Світ Цінь Ган

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, звільнений з посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіна, де проходять лікування китайські керівники

Про це пише Politico з посиланням на джерела, наближені до високопоставлених китайських.

За інформацією джерел, Цінь Ган, який проходив лікування у пекінському військовому госпіталі, міг скоїти самогубство або померти внаслідок тортур.

Ексголова МЗС Китаю перестав з'являтися на публіці з 25 червня. Тоді він провів переговори в'єтнамським колегою Буй Тхань Шоном, міністром закордонних справ Шрі-Ланки Алі Сабрі, а також заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком. Через місяць після цієї зустрічі Гана відправили у відставку та призначили на його посаду Ван І, який керував МЗС Китаю із 2013 по 2022 рік.

Як стверджують джерела, зникнення та подальше усунення міністра могли бути пов'язані з візитом Руденка до Пекіна. Під час цієї поїздки заступник глави МЗС РФ нібито передав Сі Цзіньпіну інформацію, що Цінь Ган та родичі кількох високопосадовців передавали "ядерні секрети" Китаю спецслужбам країн Заходу.

  • 22 липня на тлі загадкового зникнення міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна. 
Кримінал
Росія
Китай
ядерна безпека
ядерна небезпека
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