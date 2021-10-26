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Ексголова НБУ Гонтарева прокоментувала можливість причетності регулятора до "справи Медведчука" за часів її керівництва

26 жовтня, 2021 вiвторок
11:33
Економіка Валерія Гонтарева

Ексголова правління Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева заявила, що народний депутат Віктор Медведчук міг говорити про регулятор лише в контексті заборони ним розрахунків на тимчасово окупованих територіях України

Про це Гонтарева повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я намагалася послухати ці плівки, намагалася зі своїми колегами з НБУ поговорити про що взагалі йдеться. І всі ми дійшли висновку, що НБУ він там згадував тільки тому, що НБУ забороняв розрахунки та окупованих територіях, НБУ заважав всім, хто хотів робити ці розрахунки. Ось чому він міг згадувати НБУ. Тому що НБУ закрив всі банківські і небанківські установи, у всіх забрав ліцензії. Я жодного разу Медведчука не бачила і не чула", - цитує видання слова Гонтаревої.

На думку Гонтаревої, вона заслуговує "нагороди", а не звинувачень у котексті подій 2014 року.

"І замість того, щоб нам всім працівників НБУ того часу видати медаль «Герой України», тому що в перший день, коли я вийшла на роботу, люди зі зброєю захопили донецьке тервідділення НБУ, а на наступний день захопили луганське відділення. І як ми там билися... Я памятаю одну з перших своїх зустрічей в МВФ у 2014 році, я тоді попросила зустріч з головою центробанку Молдови, щоб зрозуміти, як вони вели розрахунки з окупованим Придністров’ям, але після цього ми вирішили навпаки перекрити всі ці розрахунки, а компанії перереєструвалися в Київ, щоб продовжити працювати. Ось і вся історія з мого боку. І при цьому генпрокурор, голова СБУ виходять і говорять про НБУ, який увійшов в змову", - зазначила ексголова НБУ.

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НБУ
Віктор Медведчук
Валерія Гонтарева
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