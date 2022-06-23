Ексголову Херсонської ОДА звільнили з полону
Колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова звільнили з російського полону
Про це повідомляє місцеве видання МОСТ і Суспільне Херсон.
Суспільному цю інформацію підтвердив радник голови ОВА Сергій Хлань. За його словами, Андрія Путілова звільнили у неділю 19 червня. Зараз чоловік знаходиться вдома.
Видання МОСТ посилається на ексголову Херсонської облради Владислава Мангера, якого обвинувачують в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.
"Коли один із свідків у своєму виступі сказав, що серед викрадених російськими окупантами - і Андрій Путілов, Мангер сказав, що йому відомо, що Путілова обміняли, й зараз Андрій Станіславович перебуває в одній з київських лікарень", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, у полоні Путілова утримували з 9 квітня 2022 року на території тимчасово окупованого Криму.
- У вересні 2014 року Петро Порошенко призначив Андрія Путілова головою Херсонської обласної державної адміністрації.
- У вересні 2016 року депутати Херсонської облради підтримали відставку Путілова.
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