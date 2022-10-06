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Екшн з передової: українські воїни показали, якою ціною відвойовують кожен клаптик землі

6 жовтня, 2022 четвер
23:49
війна з Росією

Українські воїни показали, як звільняють від окупантів українські землі на Півдні країни

Відео опублікували на faсebook-сторінці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка

"Перемога дається нелегко. Як відбувається повернення нашої землі, якою ціною відвойовується кожен її клаптик - екшн від наших воїнів з передової. Не забувайте, завдяки кому у вашому місті тихо", – зазначили воїни в описі.

 

Довідково. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка — військове з'єднання мотопіхотних військ ЗСУ. Штаб — м. Гайсин Вінницької області. Бригада підпорядкована оперативному командуванню "Південь". Була сформована вже після початку російської агресії, наприкінці 2014 року. До її складу увійшли три батальйони, також сформовані вже після початку війни: 9-й, 10-й та 11-й мотопіхотні, колишні батальйони територіальної оборони.

Бригада має почесну назву на честь Якова Гандзюка — українського військового діяча часів Перших Визвольних змагань.

Від початку жовтня тільки на Херсонщині від російських окупантів звільнено понад пів тисячі квадратних кілометрів та десятки населених пунктів. Про це заявив президент України у вечірньому зверненні 6 жовтня.

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