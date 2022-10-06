Настане день, коли ми скажемо про звільнення Криму, – Зеленський
Від початку жовтня тільки на Херсонщині від російських окупантів звільнено понад півтисячі квадратних кілометрів та десятки населених пунктів
Про це заявив Президента України у вечірньому зверненні 6 жовтня.
"Інформуємо і про наш рух на передовій. Тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Є успіхи й на східному напрямку. Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи й в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму, – заявив Володимир Зеленський. – Ця перспектива – очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право".
- Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.
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