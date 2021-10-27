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Головна Спорт Екскапітан збірної України спрогнозував, що Петраков змусить національну команду грати за тактикою Шевченка

Екскапітан збірної України спрогнозував, що Петраков змусить національну команду грати за тактикою Шевченка

27 жовтня, 2021 середа
20:44
Спорт Андрій Шевченко

Ексгравець збірної України В'ячеслав Шевчук спрогнозував, що у наступних матчах Олександр Петраков змусить національну команду грати за тактикою Андрія Шевченка

Про це Шевчук сказав YouTube-каналу vZbirna.

В'ячеслав Шевчук вважає, що вирішальний матч групового раунду відбіркового турніру ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 16 листопада у Зениці, збірна України проведе з 4 захисниками. 

"Можливо Петраков може зіграти з Боснією у чотири захисники, все може бути, якщо Малиновський, Зінченко повернуться, і я думаю, що Петраков повернеться до схеми 4-1-4-1, 4-3-3 може зіграти, але швидше 4-1-4-1, яку раніше збірна грала за Шевченка", - сказав ексгравець збірної України.

В'ячеслав Шевчук завершив професійну кар'єру футболіста у 2017-му році. З жовтня 2018-го року до квітня 2019-го тренував донецький "Олімпік". Зараз працює експертом на телебаченні.

На його рахунку 56 матчів за національну команду України. На Євро-2016 був капітаном збірної.

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футбол
Андрій Шевченко
Збірна України
тренери
ЧС-2022
В'ячеслав Шевчук
Олександр Петраков
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