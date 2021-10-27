Екскапітан збірної України спрогнозував, що Петраков змусить національну команду грати за тактикою Шевченка

Про це Шевчук сказав YouTube-каналу vZbirna.



В'ячеслав Шевчук вважає, що вирішальний матч групового раунду відбіркового турніру ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 16 листопада у Зениці, збірна України проведе з 4 захисниками.



"Можливо Петраков може зіграти з Боснією у чотири захисники, все може бути, якщо Малиновський, Зінченко повернуться, і я думаю, що Петраков повернеться до схеми 4-1-4-1, 4-3-3 може зіграти, але швидше 4-1-4-1, яку раніше збірна грала за Шевченка", - сказав ексгравець збірної України.

В'ячеслав Шевчук завершив професійну кар'єру футболіста у 2017-му році. З жовтня 2018-го року до квітня 2019-го тренував донецький "Олімпік". Зараз працює експертом на телебаченні.

На його рахунку 56 матчів за національну команду України. На Євро-2016 був капітаном збірної.