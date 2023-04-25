Екскерівниця Центру протидії дезінформації Лисенко стала заступницею директора НАБУ
Посаду заступниці директора Національного антикорупційного бюро України обійняла колишня очільниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко
Про це інформує пресслужба НАБУ.
"Посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами відсьогодні буде Поліна Лисенко", - написали в заяві.
Повідомляється, що наказ про призначення заступниці підписав директор НАБУ Семен Кривонос.
Довідково. Поліна Лисенко працювала в команді Національного бюро у 2015-2019 роках. Згодом очолювала Департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора (2019-2020), керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Головувала в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця" (2020-2021).
Також керувала Центром протидії дезінформації при РНБОУ - з 2021 до 2023 року.
20 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Лисенко.
- Раніше Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.
- 4 березня комісія НАБУ відібрала три кандидати для подання Кабінету Міністрів.
- Кабінет Міністрів Україні проголосував за призначення Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.
- Народна депутатка Ірина Фріз переконана, що своїм втручанням у конкурс на посаду очільника НАБУ, влада намагається монополізувати антикорупційну систему України.
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