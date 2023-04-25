Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами відсьогодні буде Поліна Лисенко", - написали в заяві.

Повідомляється, що наказ про призначення заступниці підписав директор НАБУ Семен Кривонос.

Довідково. Поліна Лисенко працювала в команді Національного бюро у 2015-2019 роках. Згодом очолювала Департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора (2019-2020), керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Головувала в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця" (2020-2021).

Також керувала Центром протидії дезінформації при РНБОУ - з 2021 до 2023 року.

20 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Лисенко.