Екскомандиру підводного човна "Запоріжжя" повідомили про підозру в державній зраді
Капітан І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, здав єдину українську субмарину без бою та зараз воює проти України на боці окупантів
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) капітану І рангу військової частини, що дислокувалася в Автономній Республіці Крим, екскомандиру підводного човна "Запоріжжя". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна «Запоріжжя» командир здав єдину українську субмарину без бою, - йдеться в повідомленні. - Зрадивши присязі, він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському чорноморському флоті ".
Сьогодні екскомандир "Запоріжжя" воює проти України на боці російських агресорів на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів чорноморського флоту РФ.
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