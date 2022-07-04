Екскомандиру підводного човна "Запоріжжя" повідомили про підозру в державній зраді

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) капітану І рангу військової частини, що дислокувалася в Автономній Республіці Крим, екскомандиру підводного човна "Запоріжжя". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна «Запоріжжя» командир здав єдину українську субмарину без бою, - йдеться в повідомленні. - Зрадивши присязі, він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському чорноморському флоті ".

Сьогодні екскомандир "Запоріжжя" воює проти України на боці російських агресорів на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів чорноморського флоту РФ.

На Запоріжжі ДБР повідомило про підозру у держзраді 8 правоохоронцям-колаборантам

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