Екслідер "Шахтаря" перейшов до клубу зі США

Про це повідомив авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, "Гелаксі" орендував Дугласа Косту в бразильського "Греміо". Бразилець проведе пів року в американському клубі, а після цього стане повноцінним гравцем команди і підпише контракт на два роки.



Вже в неділю, 6 лютого, Коста прибуде в США. До футболіста був інтерес "Фламенго", але вінгер хотів покинути Бразилію.

31-річний півзахисник є вихованцем клубу з Порту-Алегрі та у 2010 році перейшов з нього до "Шахтаря". Також півзахисник грав за німецьку "Баварію" та італійський "Ювентус".

У минулому чемпіонаті Бразилії півзахисник провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. "Греміо" за підсумками сезону не вдалося зберегти місце у вищому дивізіоні.

"Лос-Анджелес Гелаксі" в минулому сезоні MLS (Головної ліги футболу) зайняв восьме місце в Західній конференції і не потрапив до плей-офф.