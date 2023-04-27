Ексміністр освіти Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області й балотується в депутати від "Єдіной Росії"
Ексміністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та кандидатом у депутати від "Єдіной Росії"
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - наголосив він.
За словами Івана Федорова, ексміністр повідомляє про помилки Євгена Балицького кураторам із ФСБ. Крім того, він балотується в депутати від партії "Єдіная Росія".
- 27 квітня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Постраждав колаборант Олександр Міщенко, який згодом помер у лікарні.
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