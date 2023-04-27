Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - наголосив він.

За словами Івана Федорова, ексміністр повідомляє про помилки Євгена Балицького кураторам із ФСБ. Крім того, він балотується в депутати від партії "Єдіная Росія".