Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Нетихий ранок у Мелітополі", - написав мер.

Повідомляється, що в центральній частині загарбаного міста пролунав поодинокий вибух.

"Що на цей раз вибухає в окупантів, з'ясовуємо", - додав Федоров.

РосЗМІ пишуть, що вибух стався поблизу багатоквартирного будинку.

Спрацював саморобний вибуховий пристрій, постраждала одна людина. Її ім'я нині не уточнюється.