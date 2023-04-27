У тимчасово окупованому Мелітополі спрацювала саморобна вибухівка, є постраждалий, - росЗМІ
Уранці 27 квітня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області. Пропагандисти пишуть про постраждалого
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Нетихий ранок у Мелітополі", - написав мер.
Повідомляється, що в центральній частині загарбаного міста пролунав поодинокий вибух.
"Що на цей раз вибухає в окупантів, з'ясовуємо", - додав Федоров.
РосЗМІ пишуть, що вибух стався поблизу багатоквартирного будинку.
Спрацював саморобний вибуховий пристрій, постраждала одна людина. Її ім'я нині не уточнюється.
- Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров поінформував, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
- А мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу міста, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Аналітики британської розвідки зазначили, що РФ надалі будує три рівні оборонних зон у Запорізькій області, зважаючи на можливість наступу ЗСУ на Мелітополь.
- У Мелітополі помітили автобуси з російськими військовими, яких пересаджують в КамАЗи та вивозять у невідомому напрямку.
- У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області створили судилище, де каратимуть за проукраїнську позицію, та створюють нові катівні.
- 21 квітня в центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь перевернулась російська система протиповітряної оборони.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська мінують цивільну інфраструктуру в Енергодарському та Василівському районах.
- Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі випадково розрили скотомогильник, копаючи окопи, внаслідок чого ворожі військові підхопили сибірську виразку.
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