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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У тимчасово окупованому Мелітополі спрацювала саморобна вибухівка, є постраждалий, - росЗМІ

27 квітня, 2023 четвер
07:13
Війна з Росією

Уранці 27 квітня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області. Пропагандисти пишуть про постраждалого

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Нетихий ранок у Мелітополі", - написав мер.

Повідомляється, що в центральній частині загарбаного міста пролунав поодинокий вибух.

"Що на цей раз вибухає в окупантів, з'ясовуємо", - додав Федоров.

РосЗМІ пишуть, що вибух стався поблизу багатоквартирного будинку.

Спрацював саморобний вибуховий пристрій, постраждала одна людина. Її ім'я нині не уточнюється.

  • Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров поінформував, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
  • А мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу міста, водночас мінують посадки й села навколо міста.
  • Аналітики британської розвідки зазначили, що РФ надалі будує три рівні оборонних зон у Запорізькій області, зважаючи на можливість наступу ЗСУ на Мелітополь. 
  • У Мелітополі помітили автобуси з російськими військовими, яких пересаджують в КамАЗи та вивозять у невідомому напрямку.  
  • У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області створили судилище, де каратимуть за проукраїнську позицію, та створюють нові катівні.  
  • 21 квітня в центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь перевернулась російська система протиповітряної оборони. 
  • Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська мінують цивільну інфраструктуру в Енергодарському та Василівському районах.
  • Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі випадково розрили скотомогильник, копаючи окопи, внаслідок чого ворожі військові підхопили сибірську виразку. 
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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