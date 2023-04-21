Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз про евакуацію мешканців Мелітополя не йдеться. Окупанти в місті не проводять ніяких заходів щодо евакуації. Окупанти закликають до евакуації та здійснюють відповідні заходи у населених пунктах, які наближені до лінії фронту на Запоріжжі. Зокрема, це стосується населених пунктів Енергодарського та Василівського районів. Там вони закликають мешканців виїжджати до окупованого Криму або до Росії", - розповів Федоров



Мер Мелітополя також додав, що окупанти активно мінують цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях



"Сьогодні масової евакуації з тимчасово окупованих територій немає, однак окупанти вже говорять про це. Також окупанти мінують приватні будинки в прифронтових районах Запоріжжя. Знову ж таки у Василівському та Енергодарському районах. Вони мінують горища та підвали приватних будинків", - додав він.

14 квітня стало відомо, що війська РФ готуються блокувати персонал на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції через контрнаступ ЗСУ.

16 квітня стало відомо, що у тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, загарбники готують примусову евакуацію дітей, яка має тривати до 20 квітня

21 квітня у Центр національного спротиву повідомили, що російські загарбники посилюють перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир

