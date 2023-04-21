Окупанти закликають жителів Енергодару та Василівки евакуюватись і мінують приватні будинки, - мер Мелітополя Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська мінують цивільну інфраструктуру в Енергодарському та Василівському районах
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз про евакуацію мешканців Мелітополя не йдеться. Окупанти в місті не проводять ніяких заходів щодо евакуації. Окупанти закликають до евакуації та здійснюють відповідні заходи у населених пунктах, які наближені до лінії фронту на Запоріжжі. Зокрема, це стосується населених пунктів Енергодарського та Василівського районів. Там вони закликають мешканців виїжджати до окупованого Криму або до Росії", - розповів Федоров
Мер Мелітополя також додав, що окупанти активно мінують цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях
"Сьогодні масової евакуації з тимчасово окупованих територій немає, однак окупанти вже говорять про це. Також окупанти мінують приватні будинки в прифронтових районах Запоріжжя. Знову ж таки у Василівському та Енергодарському районах. Вони мінують горища та підвали приватних будинків", - додав він.
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