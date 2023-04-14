Про це інформує Енергоатом.

"Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС", - йдеться в повідомлення.

Енергогенерувальна компанія пише, що російські війська завезли на атомну електростанцію багато провізії та води. Фахівці припускають, що окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін і силоміць заблокують їх на ЗАЕС.

На початку повномасштабного вторгнення РФ уже робила таке, коли утримувала в заручниках персонал зміни на Чорнобильській атомній електростанції.

Тоді рашисти близько місяця не відпускали українських робітників станції аж до деокупації.