Російські окупанти на Запорізькій АЕС готуються до утримання працівників на станції, - Енергоатом
Війська РФ готуються блокувати персонал на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції через контрнаступ ЗСУ
Про це інформує Енергоатом.
"Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС", - йдеться в повідомлення.
Енергогенерувальна компанія пише, що російські війська завезли на атомну електростанцію багато провізії та води. Фахівці припускають, що окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін і силоміць заблокують їх на ЗАЕС.
На початку повномасштабного вторгнення РФ уже робила таке, коли утримувала в заручниках персонал зміни на Чорнобильській атомній електростанції.
Тоді рашисти близько місяця не відпускали українських робітників станції аж до деокупації.
- Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- В Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- Російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників Росатому.
- Рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу Енергодара Запорізької області, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Поблизу машинної зали 4-го енергоблока на Запорізькій атомній електростанції вибухнула російська міна. Рашисти самі заявили про детонацію їхнього боєприпасу.
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