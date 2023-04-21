Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що на блокпостах перевіряють зокрема мобільні телефони на наявність українських додатків. Також перевіряють фотогалерею і наявність російського паспорта.

Крім того, окупанти у пошуках "диверсантів" вибірково здійснюють обшуки квартир мешканців Енергодара. У домівках вони перевіряють гаджети та шукають "екстремістську літературу".

Посилення цих заходів відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", яку росіяни очікують на цій ділянці фронту.