Окупанти посилюють перевірки українців на блокпостах і обшуки в квартирах у тимчасово окупованому Енергодарі
Російські загарбники посилюють перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначають, що на блокпостах перевіряють зокрема мобільні телефони на наявність українських додатків. Також перевіряють фотогалерею і наявність російського паспорта.
Крім того, окупанти у пошуках "диверсантів" вибірково здійснюють обшуки квартир мешканців Енергодара. У домівках вони перевіряють гаджети та шукають "екстремістську літературу".
Посилення цих заходів відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", яку росіяни очікують на цій ділянці фронту.
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