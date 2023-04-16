Окупанти готуються депортувати дітей з Енергодара, - Енергоатом

Про це повідомили в Енергоатомі.

У місті-супутникові Запорізької АЕС загарбники розпочали та готують надалі примусову евакуацію дітей, яка триватиме до 20 квітня. Окупанти розповсюджують цю інформацію в школах та садочках Енергодара.

"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", - наголосили в Енергоатомі.