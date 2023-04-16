Окупанти готуються депортувати дітей з Енергодара, - Енергоатом
У тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, загарбники готують примусову евакуацію дітей, яка має тривати до 20 квітня
Про це повідомили в Енергоатомі.
У місті-супутникові Запорізької АЕС загарбники розпочали та готують надалі примусову евакуацію дітей, яка триватиме до 20 квітня. Окупанти розповсюджують цю інформацію в школах та садочках Енергодара.
"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", - наголосили в Енергоатомі.
- Нагадаємо, війська РФ готуються блокувати персонал на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції через контрнаступ ЗСУ.
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