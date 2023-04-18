Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні в районі автостанції у нижній частині Мелітополя скупчення ворожої техніки та цивільних авто. Прибувають автобуси з ворожим гарматним м'ясом, яке пересаджують у КамАЗи й кудись везуть", - пише мер.

Повідомляється, що також помічені легківки й автобуси з цивільними в Енергодарі, Дніпрорудному та Кам'янці-Дніпровській.

Ймовірно, рашисти почали евакуацію колаборантів із міст на березі Каховського водосховища.

"Чи не щодня через Мелітополь зі сторони Криму та Бердянська в сторону Запоріжжя і назад їздять ворожі КамАЗи. Протягом останнього тижня перевозять і бетонні конуси", - додав Федоров.