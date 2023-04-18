На Запоріжжя привозять росіян, триває евакуація колаборантів, - мер Мелітополя
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області помітили автобуси з російськими військовими, які пересаджують в КамАЗи та вивозять у невідомий напрямок
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні в районі автостанції у нижній частині Мелітополя скупчення ворожої техніки та цивільних авто. Прибувають автобуси з ворожим гарматним м'ясом, яке пересаджують у КамАЗи й кудись везуть", - пише мер.
Повідомляється, що також помічені легківки й автобуси з цивільними в Енергодарі, Дніпрорудному та Кам'янці-Дніпровській.
Ймовірно, рашисти почали евакуацію колаборантів із міст на березі Каховського водосховища.
"Чи не щодня через Мелітополь зі сторони Криму та Бердянська в сторону Запоріжжя і назад їздять ворожі КамАЗи. Протягом останнього тижня перевозять і бетонні конуси", - додав Федоров.
- Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров поінформував, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
- А мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу міста, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Аналітики британської розвідки зазначили, що РФ надалі будує три рівні оборонних зон у Запорізькій області, зважаючи на можливість наступу ЗСУ на Мелітополь.
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