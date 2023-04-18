У Мелітополі окупанти створили фейковий суд, де каратимуть за проукраїнську позицію, - мер
У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області створили судилище, де каратимуть за проукраїнську позицію та створюють нові катівні
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у Медіацентрі.
"Те, що вони (російські окупанти, – ред.) почали нове, – вони почали робити судилища. Сьогодні повністю запустили функціонування свого фейкового суду і там осуджують наших українських людей", – сказав мер.
Повідомляється, що найперше мирних жителів міста каратимуть за проукраїнську позицію.
Мелітопольський голова наголосив, що також рашисти викрали трьох мешканців та відправили їх до СІЗО Лефортово, а потім до Ростова.
"Аби у ростовському суді їх за щось судили, звичайно за фейковими звинуваченнями й лише для того, щоб залякати ще більше наше цивільне населення", – розповів Федоров і додав, що викрадення українців нині не лише продовжується, а й посилюється.
- Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров поінформував, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
- А мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу міста, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Аналітики британської розвідки зазначили, що РФ надалі будує три рівні оборонних зон у Запорізькій області, зважаючи на можливість наступу ЗСУ на Мелітополь.
- У Мелітополі помітили автобуси з російськими військовими, які пересаджують в КамАЗи та вивозять у невідомий напрямок.
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