Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у Медіацентрі.

"Те, що вони (російські окупанти, – ред.) почали нове, – вони почали робити судилища. Сьогодні повністю запустили функціонування свого фейкового суду і там осуджують наших українських людей", – сказав мер.

Повідомляється, що найперше мирних жителів міста каратимуть за проукраїнську позицію.

Мелітопольський голова наголосив, що також рашисти викрали трьох мешканців та відправили їх до СІЗО Лефортово, а потім до Ростова.

"Аби у ростовському суді їх за щось судили, звичайно за фейковими звинуваченнями й лише для того, щоб залякати ще більше наше цивільне населення", – розповів Федоров і додав, що викрадення українців нині не лише продовжується, а й посилюється.