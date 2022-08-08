Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР наголосили, що адмірал, який свого часу був головнокомандувачем військово-морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Харківських угод між Україною та РФ.

"Проєкти цих документів міністр оборони погодив навіть не відвідавши засідання кабміну 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди Конституції та законам України", - пояснили у ДБР.

Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

21 квітня 2010 року у Харкові експрезидент Віктор Янукович підписав угоду між Україною та РФ. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі.

25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження "Харківських угод".

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