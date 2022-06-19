Ексначальник СБУ Києва Щеголєв, обвинувачений в розстрілі Майдану, втік з України, - ЗМІ

Про це із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах сьогодні, 19 червня, повідомив медіапроєкт Watchers, що спеціалізується на висвітленні резонансних судових справ.

Олександра Щеголєва звинувачують в організації штурму Майдану в ніч з 18-го на 19-го лютого 2014-го року. В результаті цих подій у центрі Києва згорів Будинок профспілок, близько 10 протестувальників убиті, десятки були поранені.

За інформацією слідства, до планування операції були причетні високопосадовці МВС та СБУ Києва, зокрема, генерал-майор Щеголєв.

Вже після втечі підсудного суд заочно обрав Щеголєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Щеголева оголосили у розшук 04.04.2022, у міжнародний розшук — 18.05.2022. Також 10.06.2022 обрали йому заочно запобіжний захід у вигляді варту. Провадження на цей час зупинено", — повідомило джерело у коментарі Watchers.

Довідка

Олександр Щеголєв народився 10 березня 1963 року в Донецьку.

Вважається ставлеником сімейного клану Януковичів.

Протягом 2010-2013 років працював спершу заступником, а потім першим заступником начальника Управління СБ України в Донецькій області.

З обранням Віктора Януковича президентом був переведений до Києва.

Згідно із відкритими даними, відповідав за переслідування опозиції.

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