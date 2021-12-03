Екснардеп Доній про активізацію справ щодо бізнесу Ахметова: це дурні речі, нібито для підтримки Зеленського, які грають проти нього

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Щодо путчів та кримінальних справ - це зрозуміло, що це не наша війна. З одного боку, в Україні є проблема з монополізацією економіки. На верхньому щаблі - це так званий олігархат. Антимонопольний комітет не працює, хоча він абсолютно під президентською вертикаллю. Він призначає керівника, і потім за поданням Верховної Ради - 8 уповноважених", - сказав Доній.



Він додав, що разом із проблемою олігархату, також існує проблема політичної монополії.



"Поки телеканали Ріната Ахметова не запрошували опозиційних до влади політиків та журналістів, то з ним були добрі стосунки. Наразі Ахметов сприймається як опозиціонер, як людина, яка надає майданчик опозиції і відповідно раптово 200 справ. Це дурні речі, які нібито для підтримки Зеленського, грають проти нього", - підсумував екснардеп.





Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив, що отримав інформацію від розвідки про підготовку держперевороту, який нібито мав відбутися 1 грудня. При цьому Зеленський заявив, що нібито заколотники обговорювали можливість залучити до "держперевороту" Ріната Ахметова.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що активізує кримінальні провадження щодо активів "власника телеканалів і підприємств у сфері енергетики", який, за словами очільниці ОГП, завдав державі мільярдних збитків