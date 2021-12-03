Венедіктова анонсувала активізацію понад 200 справ щодо активів "власника телеканалів і підприємств у сфері енергетики"

Про це Венедіктова написала у Facebook.



"Я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо", - написала Венедіктова.



За словами генпрокурорки, йдеться про щонайменше понад 200 справ.



"Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з'ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ - результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень. З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах", - написала Венедіктова.



При цьому генпрокурорка згадала телевійзійні шоу "останніх тижнів", щодо яких "має власну думку", та заявила, що "має право реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції".



"Останнім часом, а якщо більш точно, мова про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, але і беремо в них участь. ... В мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат. Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів", - написала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше у програмі Савіка Шустера на телеканалі бізнесмена Ріната Ахметова "Україна 24" ексочільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака передав наказ перенести активну фазу операції із затримання вагнерівців.

Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив, що отримав інформацію від розвідки про підготовку держперевороту, який нібито мав відбутися 1 грудня. При цьому Зеленський заявив, що нібито заколотники обговорювали можливість залучити до "держперевороту" Ріната Ахметова.

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