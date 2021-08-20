Екснардеп Семенченко, який перебуває у СІЗО, заявив, що оголосить голодування
Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на арешт екснардепа Семена Семенченка на 3 вересня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Причина переносу засідання: недоставка до суду матеріалів справи з суду першої інстанції.
Семенченко заявив, що слідство затягує час, щоб подати вже нове клопотання про запобіжний захід.
Він додав, що після прибуття в СІЗО він напише заяву про оголошення голодування.
Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
- 14 липня Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт.
- 26 липня екснардепа знову відправили до СІЗО.
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