Екснардеп Семенченко, який перебуває у СІЗО, заявив, що оголосить голодування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Причина переносу засідання: недоставка до суду матеріалів справи з суду першої інстанції.

Семенченко заявив, що слідство затягує час, щоб подати вже нове клопотання про запобіжний захід.

Він додав, що після прибуття в СІЗО він напише заяву про оголошення голодування.



Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").

14 липня Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт.

26 липня екснардепа знову відправили до СІЗО.