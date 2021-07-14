Екснардепа Семенченка, щодо якого відкрито три кримінальні справи, перевели з СІЗО під домашній арешт
Колишнього нардепа та екскомандира батальйону "Донбас" Семена Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт
Про це повідомили на його сторінці у Facebook.
"Семенченку змінили запобіжний захід - домашній арешт", - йдеться у повідомленні.
Згодом він опублікував ухвалу суду.
Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
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