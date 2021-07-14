Екснардепа Семенченка, щодо якого відкрито три кримінальні справи, перевели з СІЗО під домашній арешт

Про це повідомили на його сторінці у Facebook.



"Семенченку змінили запобіжний захід - домашній арешт", - йдеться у повідомленні.



Згодом він опублікував ухвалу суду.



Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").



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