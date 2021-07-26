Екснардепа Семенченка знову відправили під арешт
Колишньому нардепу Семену Семенченку знову змінили запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової кампанії
Про це повідомляється на сторінці Семенченка у Facebook.
Зазначається, що суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів.
Підозрюваного взяли під варту в залі суду.
Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.
Також він пообіцяв "вийти знову". Представники екснардепа готуються до апеляції.
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