Екснардепа Семенченка знову відправили під арешт

Про це повідомляється на сторінці Семенченка у Facebook.



Зазначається, що суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів.



Підозрюваного взяли під варту в залі суду.



Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.

Також він пообіцяв "вийти знову". Представники екснардепа готуються до апеляції.



Нагадаємо, раніше Семенченко заявив, що отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу.