Семенченко заявив, що отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу

Про це він написав у Facebook.



"Справа "незаконного збройного формування Семенченка" настільки швидко розвалюється, що у його замовників залишається один шлях. Кинути мене знов за ґрати і залякувати ветеранів. Клопотання про зміну запобіжного заходу від СБУ вже отримав", - написав екснардеп.



Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").

14 липня Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт.