Семенченко заявив, що отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу
Екснардеп Семен Семенченко, який фігурує у трьох кримінальних справах, заявив, що Служба безпеки України клопоче про зміну йому запобіжного заходу
Про це він написав у Facebook.
"Справа "незаконного збройного формування Семенченка" настільки швидко розвалюється, що у його замовників залишається один шлях. Кинути мене знов за ґрати і залякувати ветеранів. Клопотання про зміну запобіжного заходу від СБУ вже отримав", - написав екснардеп.
Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
- 14 липня Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт.
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