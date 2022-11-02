Екснардепа викрили в ухиленні від сплати 60 млн грн податків
Колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та екснардепа викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме 60 млн грн
Про це інформує Бюро економічної безпеки України.
"БЕБ, під час аналізу відомостей Державної податкової служби щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановило, що прибутки та витрати значно різняться", - пише пресслужба.
Повідомляється, що зловмисник з 2001 по 2022 рік працював на посадах в державних органах різних рівнів. А у 2018 році той зареєстрував власність на низку об’єктів нерухомості, зокрема - готель, багатоповерхівку, земельні ділянки.
"Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - роз'яснили у відомстві.
Також після повномасштабної агресії Росії зловмисник погодився співпрацювати із загарбниками та обійняв посаду "керівника" окупаційної адміністрації Херсонської області.
Ймовірно, йдеться про Володимира Сальдо.
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