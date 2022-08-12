Про це інформує Delo.ua з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

30 березня цього року, на 36 день повномасштабної війни, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино російській букмекерській конторі 1xBet. Відомо, що букмекер публічно підтримує військову агресію Росії в Україні.

У коментарі журналістів Комісія зазначила, що при видачі ліцензій не побачила зв’язку букмекера 1xBet з РФ, який належить трьом громадянам Росії Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

Бюро економічної безпеки запросили отримати копії ліцензійних справ ТОВ "Твоя беттінгова компанія", на що в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - відмовили.

Детективи звернулось до суду, який надав тимчасовий доступ до документів: наразі БЕБ вилучило копії ліцензійних справ 1xBet для проведення аналізу.

"Водночас, співробітники БЕБ розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. В межах досудового розслідування досліджуються обставини, за яких службові особи компанії, за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, організували та провадили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без відповідної ліценції, за минулий період", - повідомляють у Бюро.

У Бюро додають, що в діях ТОВ "Твоя беттінгова компанія" вбачають ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах і сплати коштів за отримання ліценцій на провадження відповідного типу діяльності.

26 липня речник InformNapalm Михайло Макарук повідомив, що, маючи ліцензію в Україні, російська букмекерська контора "1XBET" може збирати персональні дані українців.

6 липня працівники ДБР припинили роботу 400 закладів незаконного грального бізнесу, який прикривали правоохоронці.

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