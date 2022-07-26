English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російська букмекерська контора "1XBET" може вербувати українців,- речник InformNapalm Макарук
Ексклюзив

Російська букмекерська контора "1XBET" може вербувати українців,- речник InformNapalm Макарук

26 липня, 2022 вiвторок
12:33
війна з Росією 1XBET

Речник InformNapalm Михайло Макарук повідомив, що, маючи ліцензію в Україні, російська букмекерська контора "1XBET" може збирати персональні дані українців.

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Проконсультувавшись з юристами та експертами, ми дізнались, що згідно з українським законодавством всі учасники грального бізнесу мають бути ідентифіковані. Тобто згідно з законодавством букмекерська контора "1XBET", яка зараз називається в Україні "Перша бетінгова компанія", має ліцензію і повинна надавати інформацію державним органам, хто в ній грає", - пояснив Макарук.

Речник InformNapalm наголосив, що букмекерська контора "1XBET" має юридичне право отримувати персональні дані українців.

"Вони вже можуть подати заявку та отримати персональні дані українців. Тому, на нашу думку, це виглядає, як метод вербування населення. Людина, яка грає в гральному бізнесі, вже має слабкість. Людина, яка програє гроші, має вразливість. Тому це просто чудове поле для вербування агентурної мережі різного типу людей", - додав він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
агенти Кремля
Читайте також:
Автор Сергій Згурець
25 липня, 2022 понедiлок
США передадуть Україні ракету, якої ще немає в американській армії. Колонка Сергія Згурця
Віктор Орбан
25 липня, 2022 понедiлок
Країни, де змішуються європейці з неєвропейцями, більше не є націями, - Орбан потрапив у скандал
Сергій Лавров
24 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.25
    Купівля 38.25
    Продаж 39.21
  • EUR
    Купівля 38.65
    Продаж 39.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
13:36
Як юні аграрії допомагають Збройним силам України
13:33
Бій Руїс - Джошуа
Кривдник Джошуа вказав на головну перевагу Усика над британцем
13:33
Lufthansa
Через страйк наземного персоналу Lufthansa скасовує майже всі польоти у своїх німецьких хабах
13:29
Ентоні Блінкен
США готові допомогти Азербайджану й Вірменії вирішити суперечки щодо Нагірного Карабаху
13:26
Ексклюзив
Путін
Росія не має історичної перспективи. Імперія приречена, - дипломат Огризко
13:07
Ексклюзив
Віталій Кулик
Офіс президента хоче створити силове надутворення, концентрація повноважень в одному відомстві перетворить його на КДБ, - політексперт Кулик
13:03
Оновлено
Миколаїв, котельня, обстріл 26 липня
Росія вдарила ракетами по Миколаєву: намагалася уразити порт, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
13:02
черги на кордоні
В Україні суттєво подорожчали поліси "Зелена карта", без яких авто не впускають у ЄС
12:58
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росії складно отримати розвідінформацію через супутники, - Згурець
12:55
Петр Фіала
Попри кризу Чехія заповнила газові сховища на рекордні 80%
12:45
ЗСУ безпілотник дрон
"Допомогли знищити "Тигри", "Урал" та БК окупантів: нацгвардійці показали роботу безпілотників
12:45
Анонс
Футбол: АІК - Ворскла. Youtube-канал Еспресо транслюватиме матч наживо
12:41
Ольга Батова
Тимчасова очільниця Фонду держмайна подала у відставку
12:34
обстріл
Російські військові від ранку обстрілюють прикордоння Чернігівщини з мінометів та артилерії
12:20
В Альпах льодовики тануть з рекордною за 60 років швидкістю через глобальне потепління, - Reuters,
12:15
Ноутбук
Українські медики отримають 10 тис. ноутбуків від французького уряду
12:01
PR
LED панелі Brille
11:58
Артем Бесєдін (у білій формі)
Екстренер "Динамо" вказав єдиний варіант, за якого кияни пройдуть "Фенербахче" у ЛЧ
11:54
ґрати
Суд засудив трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" до 15 років позбавлення волі
11:49
евакуація поранених зі Сходу
Як важкохворим і травмованим українцям подати заявку на лікування за кордоном. Роз'яснення МОЗ
11:46
Відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ: додому повернули 25 полеглих захисників
11:45
Монета-переможиця конкурсу "Найкраща монета року"
Українці визнали найкращою 5-гривневу монету "До 30-річчя незалежності України"
11:37
У РФ формують батальйони "добровольців" з ув’язнених, вихідців з Центральної Азії та віддалених регіонів, - розвідка
11:33
Кулеба
Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України, - Кулеба
11:29
Ексклюзив
експорт продовольства зерно порт
Росія буде намагатись зірвати зернову угоду та покласти відповідальність за це на Україну, - аналітик Бурковський
11:25
Новини компаній
Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала автомобіль для медиків Макарова
11:23
Геннадій Корбан
"Прориву кордону не чекайте": Корбан шукає спосіб заїхати в Україну
11:13
Річка Кальчик
Воду з фекальною речовиною окупанти видають у Маріуполі  за питну
11:12
Ексклюзив
У Маріуполі почали підготовку до псевдореферендуму, - радник мера Андрющенко
11:11
обстріл Затоки
Зеленський оприлюднив відео наслідків ранкового обстрілу Затоки
11:10
"Вебб" проти "Хаббла": вчені NASA показали різницю між знімками космосу телескопів старого й нового зразка
11:01
Ексклюзив
окупант
Росіян і техніки у Новій Каховці більше, ніж в Херсоні, - мер
10:45
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
Ракети Х-22 дуже важко збивати через їхню високу швидкість, - речник Командування Повітряних Сил ЗСУ
10:44
"Динамо" - "Фенербахче"
Стало відомо, який канал покаже матч "Фенербахче" - "Динамо"
10:30
Герхард Шредер
Ексканцлер Німеччини відпочиває у Росії і хвалить Москву
10:14
Інфографіка
євро
Євро підскочив у ціні: курс валют на 26 липня
10:12
Росія щодня продукує нові фейки
Бойовий дух ЗСУ "знижується", а українські перемоги в боях – "шлях у прірву" для Києва: нові фейки роспропаганди
10:09
nord stream 1 Північний потік газ
Країни ЄС погодили надзвичайний план на випадок перекриття РФ газу
10:07
Інфографіка
На фото Зброійні сили України
За добу ЗСУ ліквідували 170 окупантів, гелікоптер та засоби ППО ворогів. Оновлені втрати росіян
09:57
Ексклюзив
Ростислав Смірнов
Менше 1% співробітників МВС і Нацполіції перейшли на бік росіян, - радник Монастирського Смірнов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV