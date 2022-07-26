Російська букмекерська контора "1XBET" може вербувати українців,- речник InformNapalm Макарук
Речник InformNapalm Михайло Макарук повідомив, що, маючи ліцензію в Україні, російська букмекерська контора "1XBET" може збирати персональні дані українців.
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Проконсультувавшись з юристами та експертами, ми дізнались, що згідно з українським законодавством всі учасники грального бізнесу мають бути ідентифіковані. Тобто згідно з законодавством букмекерська контора "1XBET", яка зараз називається в Україні "Перша бетінгова компанія", має ліцензію і повинна надавати інформацію державним органам, хто в ній грає", - пояснив Макарук.
Речник InformNapalm наголосив, що букмекерська контора "1XBET" має юридичне право отримувати персональні дані українців.
"Вони вже можуть подати заявку та отримати персональні дані українців. Тому, на нашу думку, це виглядає, як метод вербування населення. Людина, яка грає в гральному бізнесі, вже має слабкість. Людина, яка програє гроші, має вразливість. Тому це просто чудове поле для вербування агентурної мережі різного типу людей", - додав він.
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