ДБР викрило 400 закладів гральних автоматів, які працювали під час війни під прикриттям правоохоронців
Працівники ДБР припинили роботу 400 закладів незаконного грального бізнесу, який прикривали правоохоронці
Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм.
"До 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів... ДБР провело понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у працюючих залах для азартних ігор", - зазначили в Бюро.
За оперативною інформацією ДБР найбільше незаконних гральних закладів було у Києві та Одесі, середній місячний обіг яких становив 300 млн грн.
Як зазначають працівники Бюро власники грального бізнесу платили гроші співробітникам правоохоронних органів, щоб уникнути перешкоджання незаконної діяльності.
Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру усім учасникам правопорушення.
- Раніше повідомлялося, що ДБР завершило спецрозслідування щодо 6 суддів-зрадників Апеляційного суду Криму, їм загрожує 12 - 15 років позбавлення волі
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.17
Купівля 34.17Продаж 35
-
EUR
Купівля 34.9Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе