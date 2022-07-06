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ДБР викрило 400 закладів гральних автоматів, які працювали під час війни під прикриттям правоохоронців

6 липня, 2022 середа
10:48
Суспільство ДБР

Працівники ДБР припинили роботу 400 закладів незаконного грального бізнесу, який прикривали правоохоронці

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм.

"До 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів... ДБР провело понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у працюючих залах для азартних ігор", - зазначили в Бюро.

За оперативною інформацією ДБР найбільше незаконних гральних закладів було у Києві та Одесі, середній місячний обіг яких становив 300 млн грн.

Як зазначають працівники Бюро власники грального бізнесу платили гроші співробітникам правоохоронних органів, щоб уникнути перешкоджання незаконної діяльності.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру усім учасникам правопорушення.

  • Раніше повідомлялося, що ДБР завершило спецрозслідування щодо 6 суддів-зрадників Апеляційного суду Криму, їм загрожує 12 - 15 років позбавлення волі

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війна з Росією
ДБР
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