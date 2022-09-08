Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Службовці підприємств російського паперового магната й ексдепутата держдуми РФ виводили кошти до Росії й ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємства здійснювали фінансові операції з Росією через посередників із ЄС. Частину з прибутків сплачували в російський бюджет, із якого фінансують окупантів.

Правоохоронці арештували корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки й інші обʼєкти нерухомості на понад 10 млрд грн. Кошти від активів можуть використати на потреби ЗСУ й відбудову України.

У травні провели обшуки у фігурантів справи та вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності.

6 вересня співробітники Бюро економічної безпеки арештували активи дев'яти підприємств депутата держдуми й полковника армії РФ на понад 1 млрд грн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb