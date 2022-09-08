В Україні арештували нерухомість ексдепутата держдуми РФ на суму понад 10 млрд грн
В Україні на суму понад 10 млрд грн арештували 169 об'єктів нерухомості ексдепутата держдуми Росії, який ухилявся від сплати податків
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Службовці підприємств російського паперового магната й ексдепутата держдуми РФ виводили кошти до Росії й ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємства здійснювали фінансові операції з Росією через посередників із ЄС. Частину з прибутків сплачували в російський бюджет, із якого фінансують окупантів.
Правоохоронці арештували корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки й інші обʼєкти нерухомості на понад 10 млрд грн. Кошти від активів можуть використати на потреби ЗСУ й відбудову України.
У травні провели обшуки у фігурантів справи та вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності.
- 6 вересня співробітники Бюро економічної безпеки арештували активи дев'яти підприємств депутата держдуми й полковника армії РФ на понад 1 млрд грн.
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